Michel Temer vem a Portugal para o funeral de Mário Soares

Entre as personalidades internacionais que estarão presentes nas cerimónias fúnebres em honra de Mário Soares, já existe a confirmação do Presidente do Brasil, Michel Temer, anunciada hoje pela ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, na sede nacional do PS, em Lisboa.

Michel Temer, já tinha lamentado no sábado a morte do ex-chefe de Estado português frisando que o mundo perdeu um estadista e um defensor da democracia, classificando Soares como uma “figura-chave do Portugal moderno, amigo do Brasil”.

“O mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade. Meus sentimentos à família e ao povo português”, escreveu Temer numa publicação no Twitter.