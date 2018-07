México regista assassínio de 145 atores políticos durante as eleições

O México registou o homicídio de 145 atores políticos durante o processo eleitoral, incluindo 48 candidatos e pré-candidatos, informou esta terça-feira a consultora Etellekt numa apresentação prévia do seu “Indicador de Violência Política”.

A consultora revelou que, desde o início do processo eleitoral, de 8 de setembro de 2017 a 30 de junho de 2018, um dia antes das eleições mexicanas, foram contabilizados 627 ataques contra políticos.

Além do número de assassinatos, a empresa deu conta que do número total de agressões contra políticos e candidatos em todo o país há a registar 206 ameaças e intimidações, 85 ataques físicos, 57 agressões com arma de fogo e 52 ataques contra familiares (dos quais 50 fatais).