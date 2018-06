México apresenta espetáculo piromusical este sábado no Funchal

O Festival do Atlântico prossegue este sábado com mais um espetáculo musical, desta vez a cargo do México, sob o tema Festa com o Fogo.

O espetáculo de fogo de artifício apresentado pelo México quer valorizar a criatividade e a arte deste países. Mas como já vem sendo habitual a festa começa bem antes. A Praça do Povo recebe a partir das 18h00, um Sunset de Verão, que conta com a participação do Combo de Jazz e Orquestra de Jazz do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Depois do espetáculo piromusical, que tem início às 22h30, no Molhe da Pontinha, a festa prossegue, com mais música, a partir das 23h00.