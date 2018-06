Metro de Lisboa: troço Aeroporto-Moscavide reabre amanhã de madrugada

A estação do Aeroporto do metropolitano de Lisboa reabre amanhã, dia 15 de junho, às seis e meia da madrugada. A circulação do troço da linha vermelha entre o Aeroporto e Moscavide vai ser retomada também amanhã à mesma hora.

A estação do Aeroporto do metropolitano de Lisboa (ML) reabre amanhã, dia 15 de junho, às seis e meia da madrugada. A circulação do troço da linha vermelha entre o Aeroporto e Moscavide vai ser retomada também amanhã à mesma hora. Segundo o comunicado do ML, este encerramento temporário destinou-se "a facilitar a remoção e o transporte de entulhos, resultantes dos trabalhos em curso na estação da Encarnação". O ML vai ainda proceder à monitorização da "evolução dos trabalhos em curso para completa avaliação das intervenções a realizar, podendo revelar-se necessários outros condicionamentos que serão oportunamente comunicados". A estação da Encarnação mantém-se encerrada temporariamente e sem data prevista para a sua reabertura.