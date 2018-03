Metro de Lisboa: extensão entre o Rato e o Cais do Sodré deve arrancar em 2019

A extensão do Metropolitano de Lisboa (ML) entre o Rato e o Cais do Sodré deve arrancar em 2019. As obras deverão estar concluídas em 2023 e deverão ser comparticipadas em cerca de 70 milhões de euros por fundos comunitários. O outro projeto de expansão, entre São Sebastião e Campo de Ourique, ainda está em estudo. Em paralelo, o Metro de Lisboa está neste momento a investir mais cerca de 17 milhões de euros na remodelação de cinco estações da rede. São cerca de dois quilómetros para acrescentar à atual rede do metropolitando da capital, com mais de 44 quilómetros.

O ML prevê investir 266 milhões de euros no plano de expansão da rede entre o Rato e o Cais do Sodré, cujas obras deverão arrancar em 2019 e terminar em 2023, segundo fonte oficial da empresa pública de transportes assegurou ao Jornal Económico. “O investimento previsto com a expansão do Metro com o prolongamento Rato/Cais do Sodré, com duas novas estações – Estrela e Santos – é de 266 milhões de euros”, garante a referida fonte do ML. A administração da empresa explica que neste montante estão incluídos 42 milhões de euros para a aquisição de material circulante (locomotivas e carruagens) e 23,8 milhões de euros para o novo sistema de sinalização.

“Prevê-se que os fundos estruturais e de Coesão financiem um montante próximo dos 70 milhões de euros”, garante a mesma fonte do ML. Desta forma, cerca de 196 milhões de euros para este projeto de expansão do metro da capital terão de ser assegurados pelo Orçamento do Estado. “A parcela de financiamento que não for assegurada pelos fundos da União Europeia é assegurada pelo Estado. A origem desse financiamento é determinada”, explica a fonte oficial do ML, acrescentando que “as infraestruturas de longa duração são financiadas pelo Estado”.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.