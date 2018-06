Metro: circulação vai ser interrompida na entre as estações do Aeroporto e de Moscavide entre amanhã e sexta-feira

A circulação da linha do metropolitano de Lisboa, entre as estações do Aeroporto e de Moscavide, na Linha Vermelha, vai ser suspensa entre as 20h00 de terça-feira, 12 de junho, e a abertura da rede no dia 15 de junho, sexta-feira, às 6h30, anunciou a transportadora.

Como alternativa, os utentes podem utilizar os serviços da Carris, “designadamente as carreiras 705 (Aeroporto-Moscavide) e 783 (Aeroporto-Entrecampos), com intervalos estimados de 10 minutos, bem como o serviço Aerobus”, explica a empresa, em comunicado. Estes três serviços serão reforçados durante a suspensão da circulação do metro.

A suspensão “destina-se a facilitar a remoção e o transporte de entulhos, resultantes dos trabalhos em curso na estação da Encarnação”.