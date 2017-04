Metade dos jovens fica sem apoio à renda Porta 65

A grande maioria (53%) dos jovens que podem receber apoio à renda através do Porta 65 viu-se de fora do programa devido à falta de verbas, escreve o “Jornal de Notícias” desta quinta-feira. Apenas sete mil candidatos vão ser abrangidos pelo plano, para o qual existem 12,5 milhões de euros disponíveis.

Em 2016 já tinham ficado de fora oito mil candidatos, num universo de cerca de 15 mil, sendo que este ano se mantém o mesmo valor de financiamento. Há dois anos, havia mais um milhão de euros, comparativamente aos números mais atuais. Esta quinta-feira, o Parlamento discute a alteração do regime do programa de arrendamento jovem Porta 65, através de projetos de lei do PSD, CDS-PP, BE e PCP que visam aumentar de 30 para 35 anos a idade máxima dos beneficiários.