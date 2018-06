Metade do PIB de Lisboa desapareceria com um terramoto

Em caso extremo com terramoto e inundações o impacto na produção de riqueza da cidade de Lisboa seria de 40.920 milhões de US dólares, ou seja, metade do PIB estimado para a cidade pela mesma organização de seguros e resseguros e que é de 80.560 milhões de dólares.

Os números detalhados a que o JE teve acesso e que se encontram compilados no Lloyd’s City Risk Index, revelam que a exposição imediata da economia de Lisboa a um risco catastrófico, envolvendo fenómenos naturais ou ação humana, caso de ataques cibernéticos, ou ainda uma crise humanitária é da ordem dos 1.040 milhões de dólares. Deste montante, cerca de 840 milhões de dólares serão responsabilidade humana e o restante serão riscos naturais. Neste estudo revelado recentemente num evento da MDS – que apresentou o seu estatuto de broker do Lloyd’s – Esther Pozuelo, Market Development Executive do Lloyd’s Ibéria especificou que nos cinco maiores riscos que Lisboa enfrenta está o crash de mercado que pode envolver 550 milhões de dólares; ainda as inundações com um impacto no PIB da cidade da ordem dos 100 milhões de dólares; enquanto um ataque cibernético custará à cidade 80 milhões de dólares; uma pandemia humana cerca de 60 milhões de dólares e um choque no preço das matérias-primas envolverá 50 milhões de dólares. Um número final deste estudo sobre Lisboa e tendo em conta o risco de inundações pelo facto de se situar à beira-rio, os 100 milhões de dólares de perdas potenciais sobem exponencialmente perante cenários catastróficos como atividade sísmica e que pode levar a perdas na economia entre os 10.850 milhões e os 40.920 milhões de dólares.

E para que serve este tipo de estudos e que neste caso envolveu 279 cidades do mundo que juntas geram 41% da produção económica do globo?