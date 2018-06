Mestrado em Estudos de Cultura da Católica é 4.º melhor do mundo

O mestrado em Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa foi reconhecido como o 4.º melhor do mundo, mantendo-se como o único programa nacional no top 40 do ranking internacional da Eduniversal na categoria “Cultural Management/Creative Industries Management”.

Este programa integra a rede The Lisbon Consortium, uma parceria entre a Universidade Católica Portuguesa, a Câmara Municipal de Lisboa e diversas instituições culturais da cidade. São, ainda, parceiros nacionais o Oceanário de Lisboa, a Fundação Millennium BCP, a Fundação EDP e parceiros internacionais, a Fundação Tapies, Hong Kong Arts Festival e o Arte Institute.

Por seu turno, o mestrado em Ciências da Comunicação da mesma faculdade está este ano, entre os 15 melhores da Europa na área da Comunicação, distinguindo-se por ser o mestrado português melhor classificado na respetiva categoria.