Mestrado de Economia da Nova SBE é 3.º melhor da Europa

O mestrado em Economia da Nova SBE, que integrava o ‘TOP 5’ dos melhores mestrados da Europa da Eduniversal, consta na edição deste ano no ‘TOP 3’, sendo o único mestrado português nos lugares cimeiros deste ranking.

Contudo, esta não foi a única distinção. A área de especialização em Human Resources Management ficou em 5.º lugar do ranking, a de Corporate Finance em 9.º e a de Marketing em 10.º.

“Melhorámos novamente a nossa posição no ranking e subimos para terceiro lugar. Devemos este feito aos esforços incessantes e excecionais dos nossos professores e do nosso staff, que melhoraram ainda mais o mestrado em Economia, e, claro, ao empenho dos nossos alunos”, salienta Steffen Hoernig, professor associado da Nova School of Business & Economics.