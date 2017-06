Merkel no México para renegociar acordo de comércio livre assinado entre México e UE

Angela Merkel referiu durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, no arranque de uma visita oficial ao México, que o facto “de não termos um acordo global e é uma grande oportunidade”, declarou Merkel.

Na segunda visita ao país desde 2008, a chanceler alemã veio com uma delegação oficial e de empresários e trazia na ‘bagagem’ a renegociação do acordo de comércio livre, que entrou em vigor em 2000, tendo permitir a eliminação gradual de barreiras alfandegárias e conduziu a um crescimento das trocas comerciais e dos investimentos entre o México e a União Europeia (UE).

Segundo a Lusa, as duas partes encetaram, no ano passado, conversações com vista a dinamizar as trocas comerciais, modernizando o acordo, com Enrique Peña Nieto a pedir o apoio de Angela Merkel para que esse objetivo “possa ser concretizado até ao final do ano”.