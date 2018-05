Merkel na i3S: uma licenciada em física entre físicos que querem saber para onde vai a Europa

A chanceler alemã Angela Merkel esteve esta quarta-feira na i3S – um centro de investigação científica em saúde que reúne alunos de 34 nacionalidades e liderada por Honório Barbosa – num encontro com dezenas de alunos de doutoramento da área da química e da física (precisamente a área da chanceler) da instituição.

Para António Costa, primeiro-ministro português, o lugar não podia ser o mais indicado, para atestar o caráter transnacional da economia portuguesa, mas também a estratégia de foco no futuro e no global que, disse, está por trás da postura do seu Governo. “Trabalhamos em rede e a rede precisa de ter pontos em comum com a União Europeia – que investe cada vez mais na capacidade de inovação” que está explanada no Orçamento da própria União Europeia.

Dos 80 mil milhões de euros do Horizonte 2020, passam agora a 100 mil milhões de euros” o orçamento para a investigação. “Seguramente vamos ter uma Europa melhor”, concluiu.