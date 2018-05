Merkel diz que relação de investimento com a China tem de ser recíproca

Angela Merkel e António Costa não falaram sobre a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela empresa estatal chinesa China Three Gorges (CTG) à EDP, no encontro esta quinta-feira, em Lisboa. A chanceler alemã afirmou, no entanto, que a relação de investimento tem de ser recíproca para que seja benéfica tanto para o gigante asiático como para a União Europeia.

“A China tem interesse no comércio na Europa”, disse Merkel em conferência de imprensa, após o encontro. “É importante haver reciprocidade. Se a China se mostra abertura, também nós podemos fazê-lo. É uma situação win-win“, afirmou, sublinhando que a Alemanha tem uma relação económica estreita com a China.

A estatal chinesa China Three Gorges lançou a 11 de maio o anúncio preliminar de uma OPA sobre a totalidade do capital da EDP, cujo prospeto deverá ser entregue na CMVM esta sexta-feira. No mesmo dia, Costa referiu que o governo não tem de se opor à oferta. O líder do Executivo reafirmou essa posição, esta quinta-feira.