Merkel abre campanha com ataque à indústria automóvel

Angela Merkel relançou a campanha eleitoral com um ataque à indústria automóvel do seu país por causa do Dieselgate, revelando que está do lado das preocupações do público acerca desta matéria. Mantendo o silêncio durante três semanas de férias de verão, Merkel revelou estar de volta à ação e pronta para responder aos críticos, que a acusam de fugir às questões mais difíceis, segundo avança o Financial Times.

No entanto, e tendo atenção os 800.000 postos de trabalhos devidos à indústria automóvel alemã, Merkel refreou as suas críticas com a promessa de apoiar os construtores germânicos à medida que lidam com esta questão e enfrentam os desafios tecnológicos, com os veículos elétricos a encimar esta lista.

“Grande parte da indústria automóvel esbanjou a extraordinária confiança dos consumidores”, disse Merkel, acrescentando: “Quando as pessoas escondem coisas ou exploram falhas no sistema de testes de emissões ao ponto de os tornarem irreconhecíveis, isso destrói a confiança.”