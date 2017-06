Mergulhe na maior piscina do mundo

Com uma superfície total de mais de 1 quilómetro, o equivalente ao comprimento de 13 aviões Boeing 747-8 ou a nove campos de futebol, a lagoa artificial do San Afonso del Mar, um complexo residencial e turístico no Chile, figura no Livro de Recordes do Guiness como a maior piscina do mundo.

Situada na localidade de Algarrobo, que fica a noventa quilómetros da capital Santiago do Chile, foram necessários mais de cinco anos para construir esta lagoa artificial que permite aos residentes ou hóspedes do resort praticarem diferentes desportos náuticos como são os casos do windsurf, canoagem, caiaque, padel ou mesmo vela. Com um custo de manutenção anual de três milhões de euros, esta piscina comporta mais de 250 milhões de litros de água e tem uma profundidade máxima de 3,5 metros.