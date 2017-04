Mercados e eleições em França

Como é do conhecimento geral, os próximos meses são da maior importância para a estabilidade e, diria mesmo, sobrevivência da União Europeia e do Euro, devido, principalmente, aos acontecimentos políticos que se aproximam. Neste âmbito, assumem especial relevo as eleições presidenciais em França, pois apresentam um risco enorme de destruição de valor nos mercados financeiros e, no limite, de morte da moeda única.

A um mês de se saber quem será o novo Presidente de França, Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Frente Nacional e eurocéptica, continua com possibilidades reais de ganhar. As últimas sondagens comprovam que ela é a candidata com uma base mais sólida e estável de apoiantes. As previsões apontam para que ela atinja à volta de 25% dos votos na 1ª volta no próximo dia 23 de Abril e que seja uma dos dois candidatos com mais votos, garantindo, desta forma, a passagem à segunda volta agendada para o dia 7 de Maio. Apesar disso, as sondagens estimam, também, que na segunda volta, Marine Le Pen, com um resultado a rondar os 40%, não consiga vencer Emmanuel Macron, o outro candidato com maior probabilidade de passar à segunda volta e que concentraria maioritariamente a votação do eleitorado dos demais candidatos.

Os investidores irão tomar decisões de investimento após analisarem os resultados da primeira volta e aferirem com maior certeza qual a probabilidade real de Marine Le Pen vencer em Maio as presidenciais.