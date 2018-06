Mercado transacional cai em número mas ganha em valor impulsionado pela OPA à EDP

O mercado de M&A em Portugal registou um em queda de 13,64% em maio comparativamente ao mesmo período de 2017, segundo o mais recente relatório da Transactional Track Record (TTR). As fusões e aquisições de empresas no país somaram 9,2 mil milhões de euros no mês passado e 19 operações, o que representa uma subida de 2,2% em termos de valor.

O volume financeiro dos investimentos cresceu devido à Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges à EDP – Energias de Portugal, avaliada em 9,1 mil milhões de euros, e responsável por levar o mês de maio a fechar com um resultado positivo.

A operação em destaque no mês passado foi a conclusão da compra do edifício Liberdade 108 pelo BMO Real Estate Partners, por um valor total de 15 milhões de euros, que contou com o apoio jurídico da Garrigues Portugal.