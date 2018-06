O Mercado Quinhentista arranca esta segunda-feira em Machico. A edição deste ano tem por tema ‘Herdeiros de Tristão’.

O evento transporta-nos para outras eras da história da Madeira e no arranque do Mercado Quinhentista vai ser possível ver torneio a cavalos, cortejo de infantes, música, dança e saltimbancos. Um dos destaques deste primeiro dia vai ainda para um espectáculo de fogo-de-artifício.

O início do Mercado Quinhentista está marcado para as 16h30 com uma dramatização da época sobre o Batizado de Lançarote Teixeira.