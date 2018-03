Mercado de veículos novos de duas rodas, triciclos e quadriciclos acelera em fevereiro

Em fevereiro de 2018, o mercado de veículos novos de duas rodas, triciclos e quadriciclos em Portugal voltou a crescer, tendo sido matriculadas em Portugal 1.645 unidades, o que se traduziu num acréscimo de 25,0% face ao mês homólogo do ano anterior.

Os números agora divulgados pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal, evidenciam ainda que se verificou “um excelente desempenho” no setor dos motociclos, num crescimento de 40,9% e dos triciclos com um aumento de 25,0%, mas verificaram-se quedas expressivas nas matrículas de ciclomotores que desceram 25,6% e quadriciclos, com quebra de 44,8%.

Em termos acumulados, nos primeiros dois meses de 2018, foram matriculados 3.376 veículos em Portugal, o que correspondeu a um crescimento homólogo do número de unidades matriculadas de 16,8%.