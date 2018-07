Mercado Abastecedor da Região de Lisboa celebra 18 anos com resultados positivos

O mercado abastecedor da região de Lisboa (MARL) comemora 18 anos da sua fundação. Em comunicado, a maior plataforma nacional de distribuição agroalimentar refere que fechou o exercício de 2017 com um resultado líquido de 4.353 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 115,4 milhões de euros (+2,7%) relativamente a 2016.

“As ações de gestão perseguem, obviamente, os objetivos da rentabilização e manutenção do património, da consolidação financeira, da maximização da ocupação e rendimentos, da racionalização dos custos e da maximização da utilização dos recursos”, sublinha Rui Paulo Figueiredo, presidente do conselho de administração e CEO do Grupo SIMAB.

Em 2017, o investimento ascendeu aos três milhões de euros, com a implementação de um plano de modernização, “tão importante quanto correspondente à primeira intervenção significativa desde a sua construção, no ano 2000”, explica Rui Paulo Figueiredo.