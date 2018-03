MEO foi a operadora que mais aumentou descontentamento dos clientes

O número de queixas recebidas pela ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações aumentaram no ano passado. O regulador recebeu 72 mil reclamações, das quais 17 mil no livro eletrónico (mais 35% que em 2016) e 55 mil no livro físico (mais 3% que no ano anterior), segundo dados divulgados esta quinta-feira pela ANACOM.

No caso do setor das comunicações eletrónicas, os três maiores operadores – MEO, NOS e Vodafone – foram responsáveis por 94% do total de reclamações. “A MEO foi o operador cujas reclamações mais aumentaram face a 2016 (+47%), seguido da Vodafone (+31%) e da NOS (+ 14%)”, explicou a ANACOM.

“Ao nível dos operadores com menor número de clientes registe-se também o significativo aumento do número de reclamações de clientes da NOWO (cujo peso no total das reclamações passou de 2% para 4% do setor). Os principais motivos de reclamações estiveram relacionados com cancelamentos, venda de serviços e faturação”, referiu.