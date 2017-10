Meo Arena vai mudar de nome

Pavilhão Atlântico, Meo Arena e (provavelmente) Altice Arena. O edifício no Parque das Nações, destinado a atrações públicas e festivais, parece não ter descanso com o alvoroço de namings.

Na próxima segunda-feira, dia 16 de outubro, a Altice, dona da Portugal Telecom, vai anunciar perante 1500 parceiros e colaboradores e mais de uma centena de executivos do grupo a mudança do nome do ainda Meo Arena para Altice Arena, apurou o Diário de Notícias/Dinheiro Vivo.

A empresa de telecomunicações não comentou ao matutino a informação, mas sabe-se que o evento vai ser nesse mesmo espaço de eventos na capital portuguesa. Segundo o convite endereço aos parceiros, clientes, universidades, startups, entre outros, a que o jornal teve acesso, o encontro servirá para “partilhar o nosso compromisso e a nossa visão de futuro”.

A notícia surge meses depois de vir a público que o grupo fundado por Patrick Drahi está a avalia o fim do nome Portugal Telecom (PT) e de marcas como a Meo. O relatório e contas da empresa já adiantava que a mudança passaria por “harmonizar e mudar marcas existentes nos países onde o grupo está presente”.