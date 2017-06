“MENTIROSO”: A capa do ‘New York Daily News’ sobre Donald Trump

A capa do jornal de sexta-feira do ‘New York Daily News’ traz uma fotografia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o título “LIAR”, em português “MENTIROSO”. A capa cita uma parte do testemunho de James Comey, diretor do FBI que foi despedido por Trump em maio, na audiência no Senado na quinta-feira. Comey disse que a administração Trump difamou-o e mentiu.

