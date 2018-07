Mensagens de Whatsapp ligam Bruno de Carvalho ao ataque de Alcochete

A Polícia Judiciária (PJ) tem em seu poder mensagens enviadas pelo ex-diretor geral do Sporting André Geraldes a Bruno de Carvalho que ligam o presidente destituído do Sporting Clube de Portugal ao ataque aos jogadores e equipa técnica do clube, em maio, em Alcochete, noticia o “Correio da Manhã”.

O jornal informa, na edição desta sexta-feira, que as mensagens foram notadas quando a PJ apreendeu o telemóvel do ex-diretor geral do Sporting, que a 16 de maio foi detido por suspeitas de corrupção desportiva no caso “Cashball” (um dia após o ataque à academia de Alcochete).

Numa dessas comunicações, André Geraldes terá sugerido a Bruno de Carvalho enviar elementos de uma claque “para cima dos jogadores”, para lhes “mostrar quem manda”. Todo este conteúdo deverá ser remetido para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, após serem validados pelo juiz de instrução no Porto.