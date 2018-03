Menor que um grão de sal: este é o computador mais pequeno do mundo

Até agora, o recorde de computador mais pequeno do mundo pertencia ao Michigan Micro Mote, de 2015, com uma dimensão de 2mm x 2mm. No entanto, a IBM conseguiu reduzir estas medidas.

A tecnológica norte-americana IBM apresentou durante a IBM Think 2018, a conferência anual da empresa a decorrer até dia 22 de março, aquele que é o computador mais pequeno do mundo. A dimensão do aparelho é de 1 milímetro (mm) por 1 milímetro (mais pequeno que um grão de sal), terá custado 0,10 dólares a construir e tem a capacidade de um computador de 1990 (processador X86 de 1990). Até agora, o recorde de computador mais pequeno do mundo pertencia ao Michigan Micro Mote, de 2015, com uma dimensão de 2mm x 2mm.