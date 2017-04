Membros da Fed defendem fim dos estímulos nos EUA ainda este ano

A Reserva Federal norte-americana poderá estar cada vez mais próxima de uma inversão na política monetária. Na última reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), os membros do comité defenderam uma política menos acomodatícia ainda este ano, segundo mostram as minutas do encontro de 15 de março, divulgadas esta quarta-feira, pelo banco central dos EUA.

Na última reunião de política monetária, a Fed não surpreendeu e deu aos mercados o que esperavam: uma subida da federal funds rate (a taxa de juros indicadora) em 25 pontos base, para 0,75% e 1%. Esta foi a primeira subida deste ano e a terceira desde dezembro de 2015, sendo que estão previstos três aumentos até ao final de 2017.

A novidade está relacionada com as políticas não convencionais. A presidente da Fed, Janet Yellen, afirmou apenas, na altura, que a política monetária se mantinha acomodatícia, mas sabe-se agora que “a maioria dos participantes antecipou a continuação de aumentos graduais da federal funds rate e avalia como apropriada uma mudança na política de reinvestimento do comité ainda este ano”, como referem as minutas.