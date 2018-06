Melanie Trump visita centro de acolhimento de crianças refugiadas

A primeira-dama norte-americana, Melania Trump visitou de surpresa um dos centros de acolhimento de menores em McAllen, no Texas, para pedir publicamente que as crianças sejam reunidas com as famílias “o mais rapidamente possível”, segundo adiantam vários jornais do país.

O centro, onde estão recolhidas 55 crianças com idades entre os 12 e os 17 anos, alberga seis que foram separadas dos pais na fronteira, o que demonstra até que ponto o assunto se tornou importante para a sociedade norte-americana.

Entretanto, a associação RAICES (sigla em inglês do Centro para a Educação e Serviços Jurídicos de Refugiados e Imigrantes) lançou um apelo a donativos que servissem para minorar as precárias condições de vida das pessoas que estão alojadas nestes centros para onde são encaminhados os que tentam entrar nos Estados Unidos.