Melania Trump ‘saltou o muro’ e foi capa da Vanity Fair México

Melania Trump, atual primeira-dama norte-americana, é a escolha da edição de fevereiro da Vanity Fair México. A revista saiu na quinta-feira passada, um timing curioso já que, nesse mesmo dia, o presidente do México, Enrique Peña Nieto anunciou o cancelamento da sua visita a Washington.

O chefe mexicano tomou essa decisão no seguimento das polémicas em volta da construção do muro ao longo da fronteira entre os dois países que, segundo decisão do presidente norte-americano, “vai ser paga através de uma taxa de 20% a todos os produtos provenientes do México”, revelou o porta-voz Sean Spicer.

Melania afirmou na entrevista à revista que as políticas do marido “lhe passam ao lado”.

“Decidi não entrar na política nem em temas legislativos. É o meu marido que se ocupa dessas coisas”, reitera a primeira-dama.