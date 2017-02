Melania Trump processa Daily Mail e pede 150 milhões de dólares

A notícia do Daily Mail Online, publicada no dia 20 de agosto de 2016, referia que a carreira de modelo foi apenas uma maneira de esconder que trabalhava para uma agência de acompanhantes de luxo. Segundo a primeira-dama, este artigo terá prejudicado significativamente as vendas da marca de jóias e acessórios, assim como oportunidades futuras de negócios. Ao todo são 150 milhões de dólares que a mulher do magnata americano pede em compensação pelos danos causados.