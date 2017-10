Meia-noite no Salão Nobre: uma espera quase ‘déjà vu’

Primeiro era para ser às 22 horas, acabou por ser perto da meia-noite. Os jornalistas esperavam esta sexta-feira pela aparição do ministro das Finanças, que vinha explicar as linhas gerais e responder às perguntas sobre o Orçamento do Estado de 2018.

Alguns veteranos recordavam uma noite semelhante em 2010, quando Fernando Teixeira dos Santos adiara a apresentação para a manhã seguinte. A conversa era bem humorada, pois o contexto que este Governo enfrenta é muito, muito diferente daquele que o anterior Executivo socialista, encurralado entre uma crise mundial e as fragilidades da economia nacional, tentava combater. No entanto, as memórias traumáticas trazem sempre uma dose de nervosismo, mesmo em períodos mais positivos. A leitura dos números para 2018 por Mário Centeno confirmava a época favorável. A economia vai crescer 2,2%, o défice vai descer para 1%, a dívida cai quase três pontos percentuais, há espaço para desdobrar escalões do IRS, para descongelar progressões. Continuar a ler No meio das perguntas e respostas sobre as medidas específicas, fui ler a análise dos riscos. E os nervos regressaram. A imprevisibilidade que Donald Trump traz à evolução da política económica nos EUA, as dúvidas sobre o Brexit, as tensões em torno da Coreia do Norte e o endividamento na China estão na lista dos riscos. Mas há um que não está lá de foma direta: o impacto da eventual remoção dos estímulos monetários pelo Banco Central Europeu, que na perspetiva de maior parte dos analistas vai ser uma realidade quase certa no futuro próximo. A proposta do Orçamento refere somente que o euro forte, num contexto de baixa inflação dificulta essa remoção. Sim, mais para a frente no documento há uma secção que simula impacto de um aumento das taxas de juro em um ponto percentual. Mas não, não há uma análise de sensibilidade sobre o que poderá vir a ser um game changer, no qual uma grande base de suporte nos últimos anos poderá ser invertida. Não há referência séria ao impacto que isso terá na economia portuguesa, vista por quase todos como ainda sendo uma das mais frágeis da zona euro, apesar dos progressos recentes. No seu todo, a análise de riscos é claramente sucinta demais, talvez para reforçar o tom otimista do Orçamento. Uma das nossas características, (ou defeitos) é essa. Em tempos bons, falamos sobre os tempos maus que já passámos e sobre os que podemos passar no futuro, mas raramente nos precavemos. Não temos o hábito de criar resistências. Poderia o Governo visar cortes maiores na dívida pública e no défice? Provavelmente. É certo que ainda estamos a recuperar da crise, que ainda não chegamos aos níveis que tinhamos antes do resgate em vários indicadores. Mas é certo que devíamos ter um plano forte para não sermos engolidos tão rapidamente por uma nova crise. Centeno diz que o Orçamento não é eleitoralista, mas é de rigor. É dificil contrariar isso, mas é permitido dizer que não fica longe de ser eleitoralista e podia ser mais rigoroso. Isto só para evitarmos que o déjà vu fique só na imaginação.