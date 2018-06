Mega Ferreira recorda Expo 98: “As pessoas gostaram do que viram e queriam replicar”

“Lisboa, 20 anos depois” foi o tema do almoço/debate organizado pelo Internation Club of Portugal (ICPT), com o convidado António Mega Ferreira, antigo Comissário da Expo 98. “Senão fosse a Expo não havia este movimento nas zonas de Marvila, Xabregas, Beato… Está tudo a mexer nas áreas envolventes”, afirmou Mega Ferreira.

O antigo Comissário disse também que vê a capital “totalmente diferente”. Ou seja, quem deixasse Lisboa no último dia da Expo e voltasse 20 anos depois não reconheceria Lisboa. Mega Ferreira ressalva ainda que o movimento de mudança começou antes do “boom turístico”.

Para Mega Ferreira o evento trouxe a “noção de espaço público” que “contaminou” ainda o “país inteiro”. “As pessoas gostaram do que viram e queriam replicar”, destacou. No final deste almoço lembrou ainda que “nada dá mais prazer do que criar uma coisa nova”.