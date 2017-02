Médicos vão ter tempos mínimos para consultas

Em entrevista ao jornal “Público”, o novo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, esclareceu que os colégios da especialidade da Ordem dos Médicos vão circunscrever com “bom senso” os tempos mínimos aceitáveis para se ver os doentes. Até ao momento, não existe legislação para esse efeito.

A duração mínima das consultas será estipulada através de quatro factores distintos, de acordo com o que o responsável explicou ao jornal. Entre eles está a necessidade de fazer um exame clínico, de se esclarecerem dúvidas e de se explicar ao doente o que lhe vai ser feito e colocando ainda na equação as questões relacionadas com os sistemas informáticos.

O urologista da cidade do Porto critica o tempo médio das consultas atualmente, dizendo que “são muito curtos”. “Há um grande abuso por parte de algumas unidades de saúde que marcam consultas com vários doentes em tempos simultâneos ou com intervalos muito curtos”, acrescenta o novo bastonário, em declarações divulgadas esta terça-feira pelo matutino.