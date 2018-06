Médicos do Mundo no NOS Primavera Sound

Cada um dos coletes foi usado durante importantes missões da Médicos do Mundo, desde o terramoto do Haiti, à guerra do Iraque, surtos de cólera em África ou os incêndios de 2017 em Portugal.

Durante o festival, com o impulso de ‘influencers’ e celebridades, vai ser pedido a todos os que passarem pelo stand para vestirem um colete e doarem uma selfie nas suas redes sociais.

A MdM espera que, com a força das redes sociais e as doações destas fotografias, o seu trabalho, que muitas vezes passa despercebido, possa chegar a milhares de pessoas. No final do festival, as peças serão leiloadas a favor da Organização Não-Governamental.

“Em co-criação com a Médicos do Mundo criamos um conceito que esperamos se torne numa tendência, dando visibilidade à organização dentro e fora do festival”, diz Gabriele Donada – Diretor Criativo / Ideator da TORKE CC.

“Se há algo que nos dá prazer é contribuir para dar visibilidade a pessoas e organizações que ajudam o mundo a ser um sítio melhor”, acrescenta Diogo Stilwell – Copywriter da TORKE CC.