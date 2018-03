MBA Executivo: “Uma visão sobre o nascimento, crescimento e morte das empresas”

A Católica Porto Business School, no âmbito dos MBAs, optou por uma oferta formativa com um MBA full-time (MBA Atlântico) e um MBA Executivo, que permite aos seus alunos acumular os estudos com a atividade profissional.

Como foi desenhado este novo MBA Executivo?

O programa foi contruído com base nos três eixos estratégicos da Católica Porto Business School: Inovação, Inter-Relação Empresarial e Internacionalização. O MBA Executivo conta com uma estrutura totalmente inovadora. Além da avaliação 360º dos alunos, realizada no início e no final da formação, é composto por um Zero Moment e pelos blocos Starting a Business, Nurture and Grow e Master and Sustain. O programa engloba, por isso, uma visão sobre o nascimento, o crescimento e a morte das empresas, sustentando as explicações para a diversidade de modelos de negócio, que se encontram internacionalmente e, muitas vezes, dentro do mesmo país.

Que outros pontos fortes explora o programa?

O MBA apostará, ainda, no desenvolvimento de soft skills, no acompanhamento tutorial durante todo o programa, em atividades fora da sala de aula – sailing, padel e crassh experience (expressão dramática) –, promoção de masterclasses e de um bootcamp focado na área do empreendedorismo social.