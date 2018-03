MBA de dois anos perdem terreno para cursos mais curtos

Os tradicionais programas de dois anos a tempo inteiro estão a perder fôlego. O Graduate Management Admission Council (GMAC), responsável pela prova de admissão exigida pela maioria das escolas de negócios, regista uma quebra de 60% nos cursos de maior duração, aqueles que entre 1999 e 2015 foram campeões dos rankings, que ajudaram a cimentar a cultura MBA.

Enquanto, nos tradicionais programas Full Time de longa duração a procura cai, em programas de duração mais curta, a procura cresce. O que por estes dias se discute nos fóruns mundiais da especialidade é que curso vai surgir este ano no cimo dos rankings. Os programas de um ano continuarão a progredir ou os seus rivais de dois anos lutarão para não serem apeados da liderança? No ranking de 2018, um programa de dois anos escalou o maior número de lugares, enquanto um programa de um ano sofreu a maior queda, lembra o Financial Times.

O GMAC alerta para o facto de, cada vez, ser mais difícil traçar linhas de tendência que antecipem o comportamento da procura no médio prazo. Porém, no caso concreto da perda de importância dos programas de longa duração, a tendência aparece já corroborada por algumas decisões. O Financial Times noticiava, por estes dias, que a Tippie College of Business da Universidade de Iowa, que desde 1999 figurou continuamente nos seus rankings, decidiu encerrar o seu programa de MBA de tempo integral para se concentrar em mestrados especializado com a duração de um ano. A nova escola de negócios do King’s College de Londres alinha pelo mesmo diapasão.