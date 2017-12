Mazars nomeia novo sócio

A Mazars nomeou um novo sócio e conta agora com seis em Portugal. Sérgio Santos Pereira, ex-Head of Tax do grupo internacional de auditoria e consultoria , é o novo partner e junta-se a Luís Gaspar, Fernando Vieira, José Rebouta, Luís Batista e Patricia Cardoso.

A confirmação da nova aposta da empresa de auditoria, revisão de contas e advisory services foi confirmada na conferência anual de partners a nível mundial, em Berlim, de acordo com um comunicado enviado às redações.