Mazars com volume de negócios de 1,5 mil milhões a subir 12,8%

A Mazars, organização internacional, integrada e independente especializada em Auditoria e Revisão de Contas, Contabilidade, Consultoria, Assessoria Fiscal e Serviços Jurídicos, alcançou um volume de negócios de 1,5 mil milhões de euros no exercício 2016/2017, avança a instituição em comunicado, que diz que isso traduz um aumento de 12,8% em relação ao período homólogo.

“Este aumento reflete um crescimento orgânico de 5,4% e um crescimento externo de 7%”, diz a nota enviada. “O grupo beneficiou do impacto do ano integral da integração da empresa chinesa ZhongShen ZhongHuan, que ocorreu no final de 2015”, adiantam.

No decorrer do ano fiscal 2016/2017, o grupo expandiu-se para novos mercados, tais como a Bulgária, Chipre, Kosovo, Moçambique e Tanzânia, e reforçou ainda a sua presença na Suécia.

No total, ao longo dos últimos quatro anos, a receita do grupo cresceu 45%. “O desenvolvimento internacional da Mazars contribuiu amplamente para esse crescimento. Atualmente as receitas do grupo fora da Europa representam 34% da receita total, acima dos 27% registados em 2012/2013, graças, em particular, a um reforço significativo da sua presença em África, América do Norte e Ásia”, explica a empresa.

Na China, a Mazars entrou recentemente no ranking das dez principais empresas do setor de auditoria e consultoria. “Este marco foi possível graças a um acordo de parceria assinado em agosto passado entre a empresa Zhongshan Yataï e a firma Zhongshen Zhonghuan, que se juntou ao grupo em dezembro de 2015”, revelam.

“O ritmo mais rápido de crescimento alcançado em 2016/2017 atesta o forte momentum que a Mazars tem registado nos últimos anos e reflete a nossa ambição de sermos reconhecidos como uma organização líder a nível internacional. A recente expansão das nossas operações fortalece ainda mais as nossas competências mas também a nossa capacidade de servir os nossos clientes em todo o mundo “, diz Philippe Castagnac, Chairman da grupo Mazars no comunicado.

Expansão internacional

“A Mazars mantém a sua abordagem de expansão do modelo de parceria integrada, e continua a fortalecer a sua presença em todos os continentes”, diz a empresa.

Desde 1 de janeiro de 2018, o grupo incorporou no partnership integrado empresas ex-correspondentes de dois novos países, Colômbia e Uganda.

Nas últimas semanas, a Mazars finalizou também operações de crescimento externo em Itália, Holanda, Singapura, Suécia e Estados Unidos.

“As operações da Mazars incluem agora escritórios em 86 países integrados. Esta parceria internacional reúne mais de 20 mil profissionais, incluindo 980 Partners (77 dos quais foram nomeados em 2017), e mais de 300 escritórios em todo o mundo”, lê-se no comunicado. “Com a sua estrutura única no sector da auditoria, a Mazars reafirma o seu objetivo até 2020: atingir mais de dois mil milhões de euros em receitas e ultrapassar os 25 mil profissionais”, concluem.o

“A Auditoria, sobre a qual a Mazars construiu a sua reputação, é hoje uma das profissões que necessitam de se reinventar devido aos efeitos da revolução digital, por um lado, mas também devido às novas expectativas dos clientes e às mudanças dos regulamentos. Estamos no início de uma nova era dos nossos serviços e a transformação está no topo das nossas prioridades “, explica Hervé Hélias, CEO do Grupo e sócio-gerente da Mazars em França na mesma nota de imprensa.

Com o objetivo de executar com sucesso o seu plano de crescimento numa indústria em desenvolvimento, o grupo está a reforçar a sua especialização atendendo, entre outras, às mudanças tecnológicas e digitais. “Ao libertar tempo para determinadas tarefas, a tecnologia deve permitir uma maior disponibilidade para prosseguir atividades de maior valor acrescentado. Além disso, a Mazars tem um duplo objetivo: aumentar a eficiência e a relevância das interações com os clientes e permitir que os serviços de consultoria gerem uma parcela maior de receitas, com base nos progressos significativos realizados nos últimos anos”, dizem.

Os serviços de consultoria representam atualmente 55% das receitas totais do grupo.

A Mazars iniciou ainda o seu caminho rumo à transformação. “Em julho, depositou a sua confiança na Geração Y, ao nomear Claire Cizaire como Diretora de Tecnologia e Inovação. No outono, o grupo adquiriu a Zettafox, uma start-up francesa de análise de dados prescritiva. Uma aquisição estratégica para a transformação interna do seu negócio e que ajudará a enriquecer a sua oferta de serviços. A Mazars organizou ainda vários “hackathons” para refletir sobre o futuro da auditoria. Estas ações complementam os programas de inovação aberta e de incubação de start-ups que o grupo tem oferecido nos últimos anos”, explica a Mazars.

A Mazars é especializada em Auditoria e Revisão de Contas, Contabilidade, Consultoria e Advisory Services, Assessoria Fiscal e Serviços Jurídicos. Está presente em 86 países, diretamente, e conta com correspondentes em mais 16 mercados. Integra 20 mil pessoas lideradas por 980 sócios em mais de 300 escritórios em todo o mundo.