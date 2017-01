May aposta em “estratégia industrial” para enfrentar o Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, definiu o “investimento na ciência, investigação e inovação” a grande prioridade do plano industrial do Reino Unido, até 2020.

Theresa May apresentou esta segunda-feira uma “estratégia industrial” baseada na inovação, formação e o desenvolvimento de infraestruturas para relançar a economia britânica diante das incógnitas do Brexit.

“Antes da nossa saída da UE, queremos estar seguros de que somos um Reino Unido verdadeiramente global, com uma economia que está em plena forma para o futuro e nos leve pelo caminho do crescimento”, disse May.