Mau tempo faz ruir parte do telhado da Porto da Editora, na Maia, e provoca três feridos

Parte do telhado das instalações da Porto Editora, na Maia, ruiu ao final da manhã desta quarta-feira devido ao mau tempo, provocando três feridos ligeiros. Os feridos são funcionários da empresa e encontra-se no local equipas de bombeiros e da proteção civil.

Contactada pelo Jornal Económico, fonte oficial da Porto Editora explicou que o ruiumento de parte do telhado do edifício deveu-se ao “abatimento da nave central”, provocado pelo mau tempo. A empresa informou ainda que todas as semanas tem um técnico de segurança a fazer uma vistoria ao edifício e, por isso, nada indicava que uma queda do tecto poderia acontecer.

O ruimento provocou três feridos ligeiros, todos funcionários da gráfica, que “foram assistidos no local”. “Todos os procedimentos de socorro e segurança foram prontamente acionados”, segundo fonte oficial.