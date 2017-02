Mau tempo está de volta com avisos vermelho e laranja

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso vermelho, o mais elevado, para sete distritos de Portugal continental. A tarde de quinta-feira ficará marcada por forte agitação marítima com ondas de noroeste que podem chegar aos 12 a 14 metros, enquanto os Açores vão ser atingidos pela tempestade já hoje.

O aviso vermelho foi decretado pelo IPMA para os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, a partir das 15 horas e até ao fim do dia. Com aviso laranja (o segundo mais grave) estarão os distritos de Faro, Setúbal e Beja, com previsão de ondas de noroeste com cinco a sete de altura, podendo atingir um máximo os 10 a 12 metros.

A forte agitação marítima que vai atingir o continente quinta-feira, chega ainda hoje aos Açores, cujas sete ilhas estão com aviso vermelho. A previsão de ondas até 20 metros de altura. A Marinha portuguesa comparou as condições adversas que se esperam no mar à tempestade “Hércules”, que em 2014 provocou ondas de grande dimensão que atingiram primeiro os Açores e, posteriormente, Portugal continental, refere a agência Lusa.