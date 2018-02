Mau tempo: aviso laranja por neve, chuva e agitação marítima no continente e Madeira

A queda de neve acima dos 400 ou 600 metros deixa os distritos de Bragança e Vila Real sob aviso laranja entre as 18 horas de hoje e as 6 horas de quarta-feira, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Guarda, é a queda de neve acima dos 400 metros que motiva este aviso durante o dia de hoje, entre as 9 horas e as 15 horas.

A agitação marítima motivará um aviso laranja em Setúbal, Beja e Faro (costa ocidental), onde se registarão ondas de sudoeste com 5 a 6,5 metros de altura, podendo chegar a 12 metros de altura máxima, entre as 18 horas de quarta-feira e as 21 horas de quinta-feira.