Matteo Salvini visita zona de desembarque de imigrantes

Matteo Salvini, novo vice-presidente da Itália, ministro do Interior e líder do partido de extrema-direita Liga, visitou este domingo, primeiro dia de trabalho o ‘ground zero’ da imigração e dos refugiados que chegam às centenas a Itália: Pozzallo, ao sul da Sicília.

Num dia em que cerca de 50 imigrantes morreram ao largo da costa tunisina em mais um acidente com um barco, Salvini foi ao porto onde a maioria dos navios que resgatam migrantes em alto mar atracam. O ministro chama a estes barcos os ‘taxis das ONG’.

Salvini percorreu as instalações, não falou com ninguém – os imigrantes não falam italiano, mas apenas francês – e saiu rapidamente do local para se dirigir aos jornalistas que convidou para o acompanhar. “A Itália vai dizer não à reforma do Tratado de Dublin”, afirmou. “Não há casa nem trabalho para os italianos, imaginem para metade da África. A Sicília não pode ser um centro de refugiados”.