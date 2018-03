Matteo Renzi demite-se do Partido Democrático de Itália

Matteo Renzi apresentou a demissão da liderança do Partido Democrático de Itália, após os resultados das eleições deste fim-de-semana terem ficado aquém das expetativas. Com um resultado muito abaixo do esperado, o antigo primeiro-ministro italiano, de 43 anos, (entre 2014 e 2016) deixa assim o cargo.

“Reconhecemos claramente que é uma derrota clara, uma derrota que nos obriga a abrir uma nova página dentro do Partido Democrático de Itália”, afirmou Renzi, em conferência de imprensa, segundo a agência italiana ANSA. “É óbvio que devo deixar a liderança do partido”.

A coligação de centro-esquerda liderada por Matteo Renzi, até agora secretário-geral do Partido Democratico, ficou muito longe do resultado obtido pelo Movimento 5 Estrelas, um dos grandes vencedores destas eleições, a par da Liga Norte.