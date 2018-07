Matemática com média negativa na prova final do terceiro ciclo na Madeira

A prova final de terceiro ciclo de Matemática teve média negativa, de 45%, na Madeira, uma nota que baixou 3% face ao ano passado. Em Português o resultado foi positivo, com 66%, mais 9% face ao ano letivo anterior, refere a Secretaria Regional da Educação.

Quanto à taxa de aprovação, que junta a classificação interna com a nota da prova final, foi de 95% em Português e de 69% em Matemática.

Existiram ainda 46,1% com notas 4 e 5 em Português, o que representa um aumento de 23,4% face ao ano anterior, enquanto que em Matemática a percentagem desceu para 23,4% e quebrou 4,4% face ao ano passado.

Quanto à prova final de PLNM Nível de iniciação, foi de 69%, de PLNM Nível Intermédio (78%), e Português Língua Segunda (81%).

As provas finais do terceiro ciclo abrangeram 2503 alunos na prova de Português e 2548 na prova de Matemática, na madeira, tendo sido realizadas em 31 estabelecimentos de ensino, com 129 professores.