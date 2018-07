Martin Schulz: “é hora de mobilizar a esquerda pró-europeia”

Depois de ter chegado a liderar as sondagens anteriores às eleições alemãs de setenmbro passado – com base, entre outras apostas, na promessa de que não iria manter a coligação governamental com a CDU (e a CSU) de Angela Merkel, o antigo presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz acabou por averbar uma clamorosa derrota.

O seu partido, o SPD, não só não ganhou as eleições, como perdeu votos e deputados. E acabou mesmo por negociar um novo acordo de governação com Angela Merkel, que ganhou as eleições igualmente com menos votos e menos deputados – nas quais Schulz apesar de tudo participou, tendo acalentado a esperança de vir a ser ministro dos Negócios Estrangeiros.

Perante a dificuldade de explicar por que razão queria ser ministro de uma coligação que afirmara desprezar, o antigo dirigente da juventude do SPD – que é quase outro partido e está muitíssimo mais à esquerda que o partido dos ‘veteranos’ – teve de retirar-se e empreender a sua própria travessia do deserto.