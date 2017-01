Martin Schulz concorre contra Merkel nas eleições alemãs

O ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, candidatou-se ao Partido Social-Democrata alemão (SPD) nas eleições gerais de setembro, enfrentando assim a chanceler Angela Merkel.

De acordo com o jornal Süddeutsche Zeitung e o semanário Der Spiegel, o líder do SPD e atual vice-chanceler e ministro da Economia, Sigmar Gabriel, comunicou ao seu grupo parlamentar social-democrata que se iria opor quanto a estar no topo da lista nas eleições.

Manuela Schwesig, ministra da Família alemã, afirmou, via Twitter, que o ex-presidente do Parlamento Europeu será uma “excelente proposta de Sigmar Gabriel como um candidato para a Chancelaria e presidente do SPD”.