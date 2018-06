Marta Soares reage à acusação de ‘ataque terrorista’: “Agirei em defesa do meu bom nome”

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, voltou nesta quarta-feira, 20 de junho, a utilizar as redes sociais para afirmar que o clube está sobre novo ataque terrorista e colocou as fotografias de Jaime Marta Soares, presidente da MAG, Frederico Varandas, ex-director clínico do clube; Álvaro Sobrinho, dono da Holdimo, o segundo maior accionista da Sporting SAD; Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão nomeada pela MAG; Henrique Monteiro, membro da comissão de fiscalização; e dos sócios José Eduardo, Rogério Alves, José Maria Ricciardi.

“O Sporting está sob ataque terrorista. O que esta gente, que se diz sportinguista, está a fazer ao Sporting CP e à SAD é um acto de terrorismo, similar ao que aconteceu na Academia a 15 de Maio. Mas com uma diferença: é que estes promovem um ataque terrorista contra 3,5 milhões de sportinguistas, com a cara destapada e com a conivência de alguma comunicação social! É motivo para perguntar: onde é que está agora a indignação do país inteiro? Os sportinguistas que escolham…”, escreveu Bruno de Carvalho na sua página oficial do Facebook.

“Na altura própria, agirei em defesa do meu bom nome”, afirmou ao Jornal Económico o presidente da MAG do Sporting, quando confrontado com as novas acusações de Bruno de Carvalho na sua página pessoal do Facebook.

Sobre outras questões relativas à Assembleia Geral de 23 de junho, nomeadamente o plano de segurança e se vai ser criada uma equipa para fiscalizar esta reunião magna de sócios que se realiza neste sábado no pavilhão Altice Arena, Marta Soares remete explicações para uma conferência de imprensa que se vai realizar esta quinta-feira, 21 de junho, pelas 19 horas.

Recorde-se que o sócio do Sporting Pedro Proença avançou, esta quinta-feira, com uma providência cautelar para que seja criada uma equipa conjunta para fiscalizar a Assembleia Geral de sábado, que vai decidir a possível destituição do Conselho Diretivo. A providência cautelar, a que a agência Lusa teve acesso, foi apresentada pelo sócio do Sporting e também advogado Pedro Proença junto do Juízo Cível de Lisboa, um dia após o presidente da MAG do clube ter negado publicamente o pedido de um grupo de sócios para que Jaime Marta Soares aceitasse a criação de uma comissão conjunta para monitorizar e fiscalizar a AG de 23 de junho.

Sobre como vai ser garantida esta fiscalização, Marta Soares afirma apenas que “vai ser tudo auditado e que a fiscalização vai ser feita como sempre o foi noutras AG”. 3.500 assinaturas já foram validadas e estão num notário O presidente da MAG revela ainda ao Jornal Económico que “já estão validadas as cerca de 3.500 assinaturas que constam no requerimento dos sócios para uma AG de destituição e que não tinham sido validadas, até à decisão do Tribunal da Comarca Judicial de Lisboa, conhecida a 14 de junho, que sinalizou que a AG de 23 de junho foi “convocada por quem tem legitimidade estatutária para o efeito”.

No final de maio o presidente da MAG tinha revelado não ter conseguido que fossem validados aqueles votos associados para provar que a decisão da mesa em marcar uma Assembleia Geral assenta no descontentamento dos sócios. Isto porque, naquela data, Marta Soares avançou que não havia ordem aos funcionários para que se disponibilizassem para este serviço à Mesa”. Uma situação que foi agora ultrapassada. “Os cerca de 3.500 votos já foram entregues a um notário que as [assinaturas] tem devidamente arquivadas”, avança Marta Soares, realçando que “estes votos foram validados pela MAG e pelo seu presidente.