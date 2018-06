Marques Mendes: “Tem de haver outra atitude perante o interior”

Marques Mendes afirmou no seu espaço de comentário na SIC que é necessário existir outra atitude perante o interior acrescentando que ainda continua a ver muito discurso mas pouca acção.

Abordando a passagem de um ano sobre o incêndio de Pedrogão Grande Marques Mendes alertou para a necessidade de ter um “estado diferente do que tivemos até aqui”.

“A máquina do estado consome metade da riqueza do país. É importante criar condições para trazer mais valor económico à floresta”, esclareceu Marques Mendes. “Se continuar a ver a floresta como um encargo, não resolvemos as coisas. Temos que vê-la como um investimento”, acrescentou.

Marques Mendes pediu ainda que exista “outra atitude” perante o interior do país criticando que sobre este assunto “exista muito discurso mas pouca acção”.

Foi ainda elogiado o trabalho feito pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente a Pedrogão Grande e ficou ainda uma palavra sobre o estado que “falhou há um ano mas que a partir daí “portou-se razoavelmente bem”.

Relativamente a sondagens Marques Mendes realçou que o PS tem tido desgaste derivado de assuntos como Manuel Pinho, José Sócrates, com os professores, saúde. Sobre o PCP e BE disse estarem confortáveis enquanto as projecções para o CDS-PP são “muito decepcionante” rejeitando a teoria dos centristas de “dinâmica de vitória”.

António Costa vai em breve a Angola

O primeiro-ministro está a preparar um périplo por África, que começará a 25 e 26 de junho em São Tomé e Príncipe, mas que culminará em Angola onde será recebido por João Lourenço, revelou ainda Luís Marques Mendes.

“Mais do que uma visita a Angola, António Costa vai fazer no final deste mês de Junho e no mês de Julho um verdadeiro périplo africano”, disse o comentador que revelou datas: “a 25 e 26 de junho António Costa vai a São Tomé e Príncipe; a 4 e 5 de Julho vai a Moçambique; a 17 e 18 de Julho estará na Ilha do Sal, em Cabo Verde, na Cimeira da CPLP; e a seguir, ainda em julho, irá então finalmente a Angola”.

Marques Mendes considera que esta visita demonstra “sensibilidade à lusofonia”.

No dia e que faz um ano da tragédia dos incêndios de Pedrogão, Marques Mendes realçou a “notável generosidade dos portugueses. Só em donativos foram mais de 10 milhões de euros. Para além das contribuições em espécie e do apoio de voluntariado”.

Por outro lado, disse, apesar de “antes da tragédia, o Estado ter falhado em toda a linha, depois da tragédia, respondeu de forma muito razoável”.

O comentador trouxe números: Cerca de 60% das casas destruídas já foram reconstruídas; das 50 empresas atingidas pela tragédia já várias foram apoiadas, embora haja ainda muitas na expectativa; e as indemnizações aos familiares das vítimas falecidas na tragédia também já foram atribuídas”.

(atualizado)