Marques Mendes: PS e PSD chegam a acordo para lei de acesso a dados no combate ao Terrorismo

No seu habitual comentário ao domingo na SIC, Luís Marques Mendes disse hoje que o PS e o PSD estão prestes a chegar a acordo para a criação de uma lei na Assembleia da República que permita aos Serviços de Informação o acesso a “metadados” das comunicações, ou seja, saber quem, onde, quando e com quem são feitas as comunicações de telemóvel, telefone e Internet de suspeitos de terrorismo e espionagem.

“Esta lei permite contornar os obstáculos levantados recentemente pelo Tribunal Constitucional”, diz o comentador que elogia a lei pelo facto de permitir que as secretas saibam detalhes sobre as comunicações eletrónicas de eventuais suspeitos de terrorismo.

INE vai rever défice de 2,1% para 2%