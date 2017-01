Marques Mendes: Lone Star abdicará da garantia para comprar o Novo Banco

O comentador afirmou, na SIC, que o fundo norte-americano Lone Star está a caminho de abdicar da garantia do Estado e admite integrar parceiros nacionais na sua proposta de compra do Novo Banco.

“Os americanos querem melhorar a sua imagem o que é um sinal de que querem mesmo comprar o Novo Banco e notícias vindas a público dizem que já admitem alguns parceiros nacionais e ao que se diz estarão disponíveis para nos próximos dias ou semanas deixar cair a garantia de Estado”, disse Luís Marques Mendes.

“Se assim for, é mesmo uma vitória do Governo”, afirmou Marques Mendes este domingo, 29 de Janeiro, no seu habitual comentário na SIC.

Défice e dívida

O valor do défice de 2016 foi conseguido com recurso a medidas extraordinárias, disse Marques Mendes que reforçou que o défice pode bem ficar abaixo do 2,3%.

Menos défice é menos dívida disse Marques Mendes que alertou para o facto de os juros da dívida no mercado secundário estarem acima dos 4%, “o que é preocupante”, isto apesar da ajuda do BCE.

O comentador lembrou que a primeira emissão de dívida a 10 anos em 2016 foi feita com juros nos 2,9% e a primeira emissão deste ano saiu a 4,1%, num ano subiu 43% o prémio de risco da dívida da república portuguesa.

Estes juros são muito superiores aos de outros países que também tiveram resgates.

Luís Marques Mendes comparou ainda os juros da república portuguesa com o benchmark que é a dívida alemã a 10 anos. A Alemanha emitiu 0,51% em janeiro de 2016, e em janeiro de 2017 emitiu a um valor mais baixo (0,46%). Os juros portugueses estavam 5 vezes mais caros que os alemães, e agora estão 8,5 vezes acima dos juros alemães, dados de sexta-feira, explicou o comentador.

Isto por causa da “elevada dívida externa no geral e elevada dívida pública em particular”, para além do baixo crescimento económico, disse.

“Têm de ser feitas reformas no sentido de acelerar o crescimento económico”.

Sobre a substituição da TSU pelo PEC, Marques Mendes diz que “não é a mesma coisa, porque uma era baixar o custo do factor trabalho e outra é um financiamento às empresas”, diz. “Foi uma solução possível para salvar o acordo de concertação social”, referiu.

“O Governo saiu fragilizado, porque não acautelou a a provação parlamentar das medidas que estavam no acordo”, disse Marques Mendes.

Marques Mendes reconheceu que há uma mudança de estratégica do líder do PSD para defender a liderança do PSD e disse ainda ser natural que Passos Coelho faça oposição. “Tem toda a legitimidade”.

Questão a António Costa

Marques Mendes deixou uma questão a António Costa. O presidente da Câmara de Torres Vedras está publicamente acusado de plágio na sua tese de Doutoramento de 2015. Impõe-se a pergunta: “António Costa vai correr com o seu candidato?” à semelhança do que fez com os colaboradores do Governo que tinham revelado licenciaturas que não tinham.